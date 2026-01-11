Exclusif : Ama Baldé bientôt de retour au Sénégal

Le lutteur Ama Baldé s’apprête à regagner le Sénégal. L’information a été confirmée en exclusivité par son manager, Abdou Bakhoum, depuis l’Arène Nationale ce dimanche. Selon son manager, ce retour imminent s'inscrit dans le cadre de la finalisation d'une affiche majeure.



Cependant, ce retour au bercail pourrait être mouvementé. Le lutteur est actuellement sous le coup de poursuites judiciaires pour plusieurs délits graves « rébellion, outrage à agents, coups et blessures volontaires ». Selon les révélations de nos confrères du quotidien L'Observateur, le procureur de la République a officiellement sollicité l’émission d’un mandat d’arrêt international à l'encontre de lutteur.

