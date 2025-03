Trafic aérien : l'AIBD enregistre une baisse de passagers et une hausse du fret en 2024

Le trafic aérien en 2024 est marqué par une stabilisation à l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et aux aéroports régionaux du Sénégal (Cap-Skirring, Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou et Dakar-Yoff). Avec 3.050.154 passagers transportés, le trafic enregistre une légère baisse de 0,70% par rapport à 2023. Les mouvements d’avion restent stables à 31.259 vols, tandis que le fret aérien progresse de 3,36%, atteignant 39.922 tonnes.





" L’année 2024 est marquée par un tassement de la croissance du trafic et par des évolutions disparates de ses indicateurs par rapport à l’année 2023 à l’AIBD. Le nombre de passagers transportés recule de 1%, contre une hausse significative en 2023 de 12%, tandis que le volume de fret traité augmente de 3% suite à une croissance de 12% en 2023 pour un nombre de mouvements d’avions en diminution de 3% au regard de 2023. En outre, le nombre des passagers en transit est en baisse de 4% après une augmentation de 6% en 2023, l’année à laquelle le niveau de 2019 fut atteint ", indique le bulletin annuel de trafic aérien 2024.



L’AIBD représente 96% du trafic passagers, 89% des mouvements d’avions et la totalité du fret, confirmant son rôle central dans l’aviation sénégalaise avec 2.925.964 passagers et 27.715 mouvements d’avion.

Selon le bulletin de l’Agence nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie exploité par Pressafrik, l’AIBD connaît sa première baisse de trafic depuis la reprise post-pandémie, attribuée au contexte économique et politique.



En dépit d’un environnement économique et politique en mutation, l’AIBD et les infrastructures aéroportuaires du pays maintiennent leur position stratégique en Afrique de l’Ouest, soulignant

l’importance de poursuivre les efforts d’optimisation et d’investissement dans le secteur.

Par contre, au niveau des compagnies aériennes, AIR SENEGAL enregistre une forte baisse de 16,57% de ses passagers, passant de 703.216 en 2023 à 586.671 en 2024.



TRANSAIR suit la même tendance avec une chute de 20,5% du nombre de passagers. En revanche, les compagnies low-cost, notamment TRANSAVIA et SMARTWINGS, affichent une progression significative. Le marché reste dominé par Air France, RAM, BRUSSELS AIRLINES et IBERIA, qui stabilisent le trafic régulier malgré une concurrence accrue.



Une répartition du fret transporté sur vols passagers (passagers et fret) et cargo (fret uniquement) montre que la distribution reste favorable aux vols mixtes avec une proportion de 64% du fret transporté en 2024 qui était de 71% en 2023 au profit du cargo qui passe de 29% à 36% sur la même période.

Sur le plan géographique, l’Europe demeure le principal marché du Sénégal, représentant 46% des arrivées et 47% des départs. La ligne Dakar-Paris reste la plus fréquentée, bien que le trafic y ait légèrement diminué de 1,58%.



En 2024, l’aéroport international Blaise Diagne a enregistré une légère baisse des passagers directs par rapport à 2023 (-0,35%) tandis que les passagers en transit régressent de 4,12% dans le même temps. Parmi les passagers directs, on distingue les passagers des vols réguliers dont le niveau décline de 1,81% et ceux des vols charters qui affichent une croissance de 29,88%, suite à une demande dynamique de voyager sur les lignes reliant Dakar et certaines villes françaises induisant l’essor des "low cost".



La demande de fret aérien a également connu une hausse significative en 2024, avec une augmentation de 11,3 % par rapport 2023. L’Afrique connait une reprise solide du trafic avec une croissance notable, dépassant également les niveaux d'avant la pandémie de COVID-19. Selon l'Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA), les transporteurs du continent devraient accueillir environ 983 millions de passagers au cours de l'année, surpassant ainsi les 95,6 millions enregistrés.



La part de marché au départ et à destination de l’AIBD des compagnies aériennes sénégalaises AIR SENEGAL SA, TRANSAIR et ARC EN CIEL (vols à la demande) en 2024 est en régression par rapport à 2023 avec 21,90% du trafic passagers (-4,29 points de pourcentage par rapport à 2023), 12,33% du fret (-0,58 point) et 29,14% des mouvements (-5,65 points). Cette évolution reflète surtout l’activité de l’instrument national AIR SENEGAL qui effectue l’essentiel du trafic des compagnies sénégalaises qui a enregistré des baisses sur l’ensemble de ses activités, traduisant des baisses de part de marché soit 20,05% des passagers (-3,85 points de pourcentage par rapport à 2023), 12,33% du fret (-0,58 point) et 21,79% des mouvements (-3,85 points).



L’année 2024 confirme les difficultés que traverse AIR SENEGAL déjà constatée en 2023. Le nombre de passagers régresse pour une deuxième année successive de 17% en 2024 après la baisse de 6% en 2023. Le volume de fret traité par la compagnie recule de1,25% en 2024 après une hausse enregistrée en 2023 de 5%. Quant au nombre de rotation des avions, il diminue respectivement de 9% et 17% sur les deux dernières années suite à des difficultés de flottes. Ainsi, elle a enregistré sur les trois (03) dernières années des taux de croissances moyens de -13%, -11% et 2% respectivement en termes de mouvements d’aéronefs, de passagers et de fret.



Au final, selon le document, "bien que 2024 marque une stabilisation du trafic aérien, des opportunités restent à saisir pour dynamiser le secteur. L’adaptation aux évolutions du marché et une stratégie axée sur la connectivité, la compétitivité et la qualité des services seront déterminantes pour faire de l’AIBD un hub majeur en Afrique de l’Ouest".