Trafic d'armes: l'«opportunité» de Djibouti dans une Corne de l'Afrique apaisée

Les changements en cours dans la Corne de l'Afrique auront-ils des conséquences sur le trafic d'armes dans la région ? C'est ce qu'affirme la société de conseil privée EXX Africa dans un rapport publié mardi. Jusqu'à présent, un grand nombre de groupes armés étaient actifs en Ethiopie, à Djibouti, en Erythrée, en Somalie. Mais avec le rapprochement entre Addis-Abeba et Asmara d'un côté et entre Mogadiscio et Asmara de l'autre, les choses pourraient changer. Plusieurs groupes ont déjà fait la paix avec l'Ethiopie par exemple. Le besoin en armes sera donc moindre.