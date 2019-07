Trafic d’êtres humains en Italie: 38 personnes qui tuaient et vendaient les organes des migrants arrêtées

Une affaire de trafic d’êtres humains en Italie donne des frissons. Trente huit (38) personnes qui tuaient et vendaient les organes des migrants ont été arrêtées. C’est suite à l'opération « Glauco 3 », menée par la Direction Anti-mafia de Palerme.



Selon le site « Nouvelles Africa », le Centre financier du trafic illicite de migrants était à Rome. Et, les détails de ce prétendu trafic d'organes ont été racontés par un collaborateur de justice qui, déjà dans l'opération "Glauco 2", qui avait conduit à l'arrestation de 24 personnes, avait aidé les magistrats de Palerme à faire la lumière sur un trafic d'êtres humains.



La source informe que : « ceux qui n'avaient pas d'argent pour faire face au voyage en bateau en Italie, étaient tués, et leurs organes prélevés pour être vendus à des marchands d'organes égyptiens ».



Arrêté en 2015, Nuredin Wehabrebi Atta, , le repentant, un trafiquant érythréen, âgé de 32 ans, a décidé de cracher le morceau et de raconter l'histoire de l'opération de la traite des personnes.



Le QG (Quartier Général) des transactions financières a été identifié à Rome, dans un établissement commercial où ont été saisis 526.000 euros et 25.000 dollars en espèces ainsi qu'un registre avec les noms des étrangers et des utilisateurs de référence.