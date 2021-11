Trafic d’héroïne et de cocaïne: la bande qui approvisionnait la Médina, le Point E et Golf-Sud démantelée

Les limiers de l’Office central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) ont mis fin aux agissements de la bande au célèbre caïd, Ibrahima Mandiang alias Ndiossé, qui approvisionnait la Médina, le Point E et Golf Sud en héroïne et cocaïne. Trois de ses acolytes ont été aussi arrêtés.



En effet, pour réussir le coup, les hommes du commissaire Ndiarra Sène, nouvellement porté aux commandes de cet office, ont consacré plusieurs jours à la traque des trafiquants présumés. Pour se faire, le Commissaire Sène a choisi de faire dans la communication de proximité, en publiant à travers différents canaux, le numéro vert : « 800 00 1212 », de son département. Ainsi, les limiers de l’Ocrtis sont saisis à travers ce numéro, de dénonciations anonymes, faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue dure en cours.



L’enquête ouverte a permis de savoir que la bande avait son QG (Quartier général) à la Médina, non loin d’une célèbre boite de nuit.



Un discret dispositif de surveillance mis en place, a permis d’identifier les mis en cause qui avait chacun des tâches dévolues. Le 30 octobre, les limiers prennent en filature l’un des acolytes, Souleymane Diagne âgé de 44 ans, qui avait pour mission de livrer de la drogue dure à Diarra, qui se trouvait dans une boîte de nuit.



Ce dernier, arrêté, avait par devers lui 23 pierres de drogue dure, Crack, ainsi que des liasses de billets de banque. La poursuite des investigations permettra de mettre la main sur le présumé cerveau de la bande avec un autre de ses lieutenants. Par devers eux, 53 pierres de crack, 90 Képas d’héroïne, 7 sachets contenant du poudre blanchâtre (cocaïne) et d’un poids de 17,5 grammes saisis.



Au terme de leur détention légale, Ndiossé (41 ans) et ses 3 acolytes, âgés de 44, 41 et 57 ans, ont été déférés au parquet du tribunal de Dakar pour association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue.