Trafic de drogue : 10 ans de réclusion criminelle pour les trois pêcheurs qui convoyaient de la drogue depuis la Gambie

La chambre criminelle de Mbour a prononcé une peine de 10 ans de réclusion criminelle à l'encontre de trois pêcheurs de Thiaroye. Poursuivis pour trafic international de drogue, les trois hommes ont embarqué à bord de leur pirogue 84 kg de chanvre indien qu'ils ont tenté de faire passer pour du poisson séché.



D’après le journal l’Observateur, ils ont été arrêtés en 2020 par les gendarmes de Joal, alors qu'ils convoyaient 84 kg de chanvre indien achetés en Gambie. Les trois pêcheurs avaient l'intention d'acheminer cette drogue à Dakar.



Le mercredi 22 juillet 2020, Lamine Bara Ndao, El Hadji Mbaye Niang et Maodo Malick Mbengue, trois amis domiciliés en banlieue dakaroise, quittent la ville de Thiaroye en direction de la Gambie. À bord de leur pirogue, les trois pêcheurs se rendent au village de Djinakh (Gambie) où ils s'approvisionnent en chanvre indien. Ce, disent-ils, dans le but de préparer la fête de la Tabaski.



Une fois, la marchandise réceptionnée moyennant la somme de 400 000 FCfa, Lamine Bara Ndao, Maodo Malick Mbengue et le capitaine El Hadji Niang partagent les 84 kg de chanvre indien dans neuf (09) sacs. Ils les placent ainsi soigneusement au fond de la pirogue sous les filets de pêche. Avant leur départ, les trois hommes s'accordent de parler le même langage, si toutefois, ils sont interceptés par les forces de l'ordre.



Ainsi pour échapper à une éventuelle arrestation, avant leur arrivée à Dakar, les trois pêcheurs décident alors de déclarer aux forces de l'ordre que c'est du poisson séché qu'ils transportent. Une marchandise qu'ils diront avoir achetée en Gambie pour la revendre à Dakar afin de régler leurs besoins familiaux pour la Tabaski.



Mais arrivés à Joal, le capitaine El Hadji Mbaye Niang sent que le réservoir du moteur de la pirogue commence à se vider d'essence.



Les trois copains décident de s'arrêter un moment à Joal pour s'approvisionner en carburant et en nourriture. Cependant, au moment de continuer leur chemin, ils sont appréhendés par les forces de l'ordre de la brigade de gendarmerie de la localité, rapporte l’Observateur.



Conduits avec les 9 sacs de chanvre indien dans les locaux de ladite brigade, les trois amis déclarent comme prévu qu'il s'agit de poisson séché.



Après 4 ans de prison à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour, les amis s’accusent mutuellement. Ils changent complètement de discours hier vendredi devant la Chambre criminelle de Mbour. À la barre, ils se perdent en contradictions face à leurs premières déclarations.



Pour le procureur de la République, la culpabilité des trois amis ne souffre d'aucun doute. Il a requis contre 10 ans de réclusion criminelle. Le juge a suivi hier vendredi en condamnant les trois pêcheurs à 10 ans de réclusion criminelle.