Trafic de drogue Maroc-Sénégal via GP: un transitaire sénégalais et un administrateur de société arrêtés

Un vaste réseau de trafic de drogue qui opérait entre le Maroc et le Sénégal a été démantelé par l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) en synergie avec la police marocaine. Le cerveau de la bande, un transitaire sénégalais utilisait le « GP » (Gratuité Partielle) pour tromper la vigilance des forces de l’ordre.



Le réseau en question, basé à la lisière de Rabat (Maroc), est géré au royaume chérifien par une Sénégalaise qui y vit depuis plusieurs années, informe L’Observateur de ce mercredi.



Pour approvisionner le marché, la présumée trafiquante, qui opérait avec des compatriotes et des ressortissants du Maroc, utilisait comme moyen les « GP ». Mais, malheureusement pour elle, elle a sollicité les services d’une « GP » sénégalaise qu’elle ne connaissait pas.



Cette dernière, méticuleuse et très regardante sur les colis qu’elle a en charge de convoyer au Sénégal, avait des doutes sur le colis bien emballé. Après vérification, elle a eu la surprise de tomber sur des kilos de haschich (une drogue douce, dérivée du cannabis).



Craignant d’être arrêtée une fois atterri à Dakar, la « GP » alerte les éléments de l’Ocrtis, qui lui conseillent de saisir la police marocaine qui va établir un piège pour arrêter la trafiquante sénégalaise.



La « GP» informe sa cliente qu'elle ne va plus voyager et qu'elle devrait venir récupérer son colis. Futée, la trafiquante sénégalaise envoie un jeune ivoirien qui a été arrêté.



Les coordonnées mentionnées sur l’emballage du fameux colis ont été envoyés aux policiers sénégalais de l’Ocrtis qui ont ouvert une enquête, rapporte la même source.



Ce qui a permis de mettre la main sur le cerveau du réseau, un transitaire, A.F. Georges, officiant en tant qu’associé dans une société de transit dakaroise. Ses deux acolytes, P. Sow domicilié à Sicap Foire, agent administratif dans une société de la place et M. Sarr, ont été arrêtés.



Les mis en cause ont été déférés vendredi dernier au parquet de Dakar.