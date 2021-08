Trafic de fausses cartes grises : la bande à « Laye Gotté » neutralisée

En plaçant en garde à vue Massamba Ndiaye pour conduite d’un véhicule dépourvu d'assurance, de visite technique et faux et usage de faux en écritures administratives, les gendarmes de Diogo allaient neutraliser par la suite un réseau très huilé.



En effet, interrogé sur la provenance de la fausse carte grise entre autres, Massamba Mbaye, démasqué lors d’un contrôle routier, a donné aux enquêteurs le nom de Daouda Thiam alias Pape qui a été automatiquement cueilli.



Auditionné, ce dernier passe à table et deux autres suspects, à savoir les nommés Ousseynou Wade et Ablaye Ndiaye, tombent. Tous les deux ont reconnu que les faux documents, qui se vendaient sur le marché noir, étaient confectionnés par le nommé Ablaye Bèye alias «Laye Gotté » qui a été interpellé en dernier.



C'est la deuxième fois, en peu de temps, qu'un réseau spécialisé dans les fausses cartes grises est démantelé à Diogo.