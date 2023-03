Trafic de personnes et proxénétisme : deux (2) ressortissantes Nigérianes arrêtées à Saly

Deux (2) ressortissantes Nigérianes ont été arrêtées à Saly (Mbour) pour « trafic de personnes et proxénétisme ». A. E qui déclare avoir toujours rêvé de venir au Sénégal à la recherche d'un travail de restauration, tombera sur deux parentes de même nationalité.



Tout est parti selon des informations de Dakaractu Mbour, le jour où elle a été contactée par une ressortissante Nigériane vivant au Sénégal du nom de O.N, laquelle a décidé de l'aider. Pour ce faire, elle lui a procuré un passeport et facilité son trajet par voie aérienne jusqu'en Gambie puis par voie terrestre pour enfin de trouver au Sénégal.



À son arrivée au de la téranga, O.N la mettra en rapport avec sa complice du nom de O.C qui fut finalement sa logeuse à Saly. Après qu'elle soit installée, elle lui a fait savoir que le vrai travail consistait à se prostituer. Ce qu'elle sera contrainte de pratiquer et de leur verser une partie de ses prestations. La victime s'est enfuie après avoir découvert qu'elle était porteuse du virus du sida.



Après de vives recherches par les limiers, la police de Saly a finalement interpellé les 2 dames qui avaient déjà pris la fuite pour se retrancher dans une maison construite en pleine brousse entre Saly et Gandigal. Toutes les deux employeuses de sexe ont été arrêtées par la Police de Saly pour trafic de « personnes et proxénétisme » et présentées au procureur du tribunal de grande instance de Mbour.