Trafic international de drogue : le fils d'Idrissa Seck est le cerveau du réseau démantelé par l'Ocrtis á Keur Ayib

Abdoulaye Seck et ses complices ont vu leurs plans de trafic de drogue compromis. Ils ont été appréhendés avec une cargaison de 18 kilogrammes de cocaïne, ainsi que divers équipements associés à leurs activités criminelles. Fils de l'ancien Premier ministre du Sénégal, Idrissa Seck, Abdoulaye Seck a été arrêté au poste de Keur Ayib (frontière gambienne) par les éléments de l'Office central de la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis).Les investigations ont révélé l'existence d'un vaste réseau de trafic international de drogue, dirigé par Abdoulaye Seck et ses complices. Selon L'Observateur, outre la cocaïne, les forces de l'ordre ont également découvert un important lot de matériel destiné à être exporté vers des pays européens, comprenant des munitions, un kit de consommation de skunk, des titres de propriété foncière, une arme, du haschich, quatre (4) véhicules et du matériel de télécommunication. Une somme considérable d'argent en dollars et en livres sterling a également été saisie.Toutes les personnes interpellées sont actuellement en garde à vue dans les locaux de l'Ocrtis à Dakar, et elles seront déférées devant la Chambre criminelle si les charges sont confirmées lors de l'enquête et de l'instruction en cours.L'arrestation de Abdoulaye Seck fait suite à l'interception de huit (8) trafiquants de drogue au poste frontalier de Keur Ayib, impliquant une collaboration entre les forces de l'Ocrtis de Dakar, de Kaolack, de Mbour et de Dakar. Les autorités ont saisi une quantité impressionnante de cocaïne et des équipements destinés au trafic international de drogue, lors de cette opération qui faisait suite à des mois de surveillance et de collecte d'informations par les forces de l'Ocrtis de Dakar.