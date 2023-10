Tragédie à Bignona : deux (2) jeunes frères perdent la vie dans un puits abandonné

Ce samedi 7 octobre, a été marqué par un drame poignant dans le village de Kabadio, dans le département de Bignona. Les deux jeunes garçons, Cheikh Atab Sané, un nouveau bachelier de 18 ans, et son jeune frère Arona Sané, âgé de 16 ans, qui surveillaient le troupeau de bœufs de leur famille, ont trouvé la mort en tombant dans un vieux puits sans margelle.



D’après Libération, les deux frères ont été retrouvés asphyxiés au fond du puits, enfoui dans un verger abandonné. Selon Abdoulaye Diabang, témoin de la tragédie, « Arona Sané, le plus jeune, était en train de surveiller les bœufs de la famille lorsqu'il est tombé dans ce puits abandonné. Son frère aîné, Cheikh Atab Sané, a tenté de le secourir, mais le destin en a décidé autrement, les laissant tous deux coincés au fond du puits ».



L'incident s'est produit aux environs de 16 heures, et les corps sans vie ont été transportés à l'hôpital de Diouloulou en vue d'une autopsie. Les autorités locales ont ouvert une enquête sur cet événement tragique.