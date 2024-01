Tragédie à Keur Mbaye Fall : deux (2) enfants retrouvés dans un véhicule en panne, l'un décédé, l’autre lutte pour la survie

La Cité Poste de Keur Mbaye Fall a été le théâtre d'un événement tragique qui a secoué la population locale. Cheikh Ibrahima Fall, surnommé Cheikh Ibra, âgé de 4 ans, a été découvert sans vie dans un véhicule en panne, tandis que son cousin, Ibrahima Dia, 5 ans, se bat pour sa vie à l'hôpital. Il a été retrouvé dans un état grave dans le même véhicule.



La disparition de ces deux jeunes enfants avait suscité une vive inquiétude parmi leurs proches, notamment le père d'Ibrahima Dia, surnommé Baye Zale. Il a confié avoir dépensé des sommes considérables pour tenter de retrouver les enfants, faisant appel à divers marabouts et voyants.



« Je me suis presque ruiné pour retrouver la trace des gamins. J’ai rendu visite aussi, sur recommandation, à des marabouts dans contrées lointaines. Certains marabouts essayaient de me rassurer et me disaient que les enfants faisaient l’objet d’un enlèvement. Et que l’auteur du rapt n’était cependant pas loin, et qu’il allait bientôt les relâcher », a-t-il expliqué.



Malgré les assurances des marabouts sur la bonne santé des enfants et leur éventuel retour imminent, la réalité s'est avérée bien plus sinistre, relate Les Échos. Après quatre (4) jours de disparition, un jeune homme qui fumait du chanvre indien, alerté par des gémissements, a découvert la présence des enfants enfermés dans un véhicule en panne recouvert d'une bâche. L'un des enfants était déjà décédé, tandis que l'autre, Ibrahima Dia, présentait des blessures graves.



À en croire le journal, il lutte actuellement pour sa survie au district sanitaire de Sicap Mbao. Le corps de Cheikh Ibrahima Fall a été transporté à la morgue pour une autopsie. Pour Baye Zale les enfants ont été kidnappé et ont été torturé. « Ils ont été kidnappés, conduits ailleurs, torturés, ramenés puis ensuite enfermés dans le véhicule », a-t-il soutenu. Une enquête est en cours.