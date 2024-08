Tragédie à Santa Croce sull’Arno (Italie) : une fillette sénégalaise perd la vie dans un incendie

La communauté sénégalaise de Santa Croce sull'Arno, commune de la province de Pise dans la région Toscane en Italie, est en deuil après la perte tragique de D. Sow, une fillette de trois ans, unique victime d’un incendie survenu mardi dernier. Cet incident dévastateur a eu lieu dans un appartement où résidait un couple sénégalais avec leurs trois enfants et la mère du chef de famille. La nouvelle de cette tragédie a profondément touché les membres de la communauté qui se rassemblent pour soutenir la famille dans cette épreuve.



Selon les informations rapportées par “Les Échos”, D. Sow a été retrouvée inconsciente dans sa chambre par les secouristes. Il semblerait que sa grand-mère, qui était probablement seule avec les enfants au moment de l’incendie, ait réussi à évacuer deux d’entre eux. Malheureusement, la petite fille n’a pas pu être sauvée à temps. Elle a été déclarée morte une heure après son arrivée à l’hôpital San Giuseppe, laissant un vide immense dans le cœur de ses proches.



Les autorités locales ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances précises de cet incident tragique. Les enquêteurs cherchent à établir les causes de l’incendie, tandis qu’une autopsie de la dépouille de D. Sow est prévue pour ce jeudi. Les résultats de cette autopsie pourraient apporter des éclaircissements sur les événements qui se sont déroulés ce jour-là et sur les raisons qui ont conduit à cette perte dévastatrice, rapporte le journal.



Les parents de D. Sow, Marième et Boubou Dioum, sont inconsolables face à cette tragédie. La douleur de cette famille est partagée par toute la communauté, qui se mobilise pour leur apporter soutien et réconfort.