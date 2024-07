Tragique accident à hauteur de Ndande : le maire Adama Fall exige à plus de contrôles sur cet axe

Le Sénégal vient encore enregistrer un accident meurtrier sur l'axe Ngaye Makhé-Kébémer à quatre (04) kilomètres de Ndande sur la RN2. Le bilan de cet accident survenu ce lundi 29 a fait 11 morts et quatre blessés graves. Un mini car et un camion de marchandises sont entrée en collision.



Ce tragique accident n'a pas laissé le maire de Ndande indifférent. Adama Fall, joint par PressAfrik a marqué sa tristesse mais également son indignation face à ce qu'il appelle "l'indiscipline des conducteurs". "Je ne pourrais passer sous silence le comportement de certains conducteurs. En plus de rouler à vive allure tout en ne tenant compte d'aucune mesure de bonne conduite, ils se permettent de dédoubler dans tous les sens", a déclaré monsieur Fall au bout du fil. De plus, ajoute-t-il, "nous allons prendre des mesures au niveau de ma commune. Dont les plus immédiates sont le renforcement des dos d'âne à l'entrée à l'intérieur et à la sortie de Ndande. Car cette situation ne peut plus continuer".



Cet axe devenu accidentogène est en passe de battre des records. Outre, les mesures susnommées, le maire de Ndande préconise l'accentuation des contrôles routiers avec de fortes sommes d'amende à payer.