Tragique accident aux abords du stade LSS: l'un des blessés a succombé

Un nouveau mort dans le tragique accident qui survenu le 26 décembre aux abords du stade Léopold Sédar Senghor. Admis à l’Hôpital général Idrissa Pouye (Ex-Cto de Grand-Yoff ) a finalement succombé à ses blessures. le bilan est donc passé de trois à quatre morts et trois autres personnes qui luttent contre des traumatismes.



D'après le quotidien Kritik qui s'est rendu à l'hôpital vendredi, les médecins ont passé une longue et éprouvante journée pour tirer les victimes blessées de leur coma. La plupart souffre de traumatisme crânien, fractures de côtes et de jambes.



Quid des deux chauffeurs de camion frigorifiques qui se livraient à une course-poursuite avant de provoquer ce drame ?