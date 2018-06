Transfert : Lyon dément la vente de Fekir à Liverpool, mais...

Nabil Fekir à Liverpool, il ne semble s'agir que d'une question de temps ! Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais se rapproche inexorablement d'un transfert vers le club anglais. Jeudi soir, les médias britanniques et français ont même annoncé qu'un accord avait été trouvé entre toutes les parties pour une transaction estimée à 72 millions d'euros (bonus compris). L'officialisation de ce deal était même attendue pour ce vendredi.

Lyon réalise un démenti

Et ce matin, l'Olympique Lyonnais a bien réalisé un communiqué officiel... mais pour démentir cette information ! «Les informations sur le transfert de Nabil Fekir sont fausses. L'Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias au sujet du transfert de Nabil Fekir au club de Liverpool», peut-on lire. «Dans cette période de transferts où la moindre rumeur est souvent présentée comme une réalité, l'Olympique Lyonnais rappelle que seules les informations diffusées par le club sur son site internet font foi», a expliqué le club rhodanien. Mais peut-on vraiment croire ce démenti ? Il semble tout de même peu probable que les grands médias anglais et français, qui ont tous confirmé le transfert imminent de Fekir vers Liverpool, se soient trompés...

Fekir à Liverpool, c'est toujours d'actualité

Surtout que dans le même temps, la radio RMC assure que l'international français a bel et bien passé sa visite médicale, qui vient de se terminer ce vendredi, avec les Reds. Un membre du staff de Liverpool était ainsi présent à Clairefontaine depuis jeudi pour examiner le Lyonnais. Si le club anglais attend les résultats définitifs de cette visite médicale, le transfert de Fekir paraît donc quasiment bouclé. Mais pourquoi du coup une telle sortie de la part de l'OL ? Tout d'abord, il ne faut pas oublier que Lyon reste côté en bourse, le club rhodanien doit donc éviter les spéculations avant l'officialisation d'un mouvement, qui représenterait la plus grande vente de l'histoire de Lyon. Autre possibilité, l'accord avec Liverpool n'est peut-être pas totalement scellé et les dirigeants lyonnais tentent de mettre la pression sur leurs homologues britanniques pour mieux négocier. En tout cas, il s'agit visiblement de derniers détails et Fekir devrait bien porter le maillot des Reds la saison prochaine.