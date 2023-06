Transfert de Koulibaly à Al Hilal : l’argent a joué un rôle décisif dans sa décision

L'ancien défenseur central du Napoli et de Chelsea, Kalidou Koulibaly, reconnaît que l'argent a été un paramètre plus qu'important au moment de prendre sa décision en faveur du club d'Al Hilal.



Le champion d'Afrique 2022 se réjouit dans les colonnes de la Repubblica de l'accueil "extraordinaire" qu’il a reçu en Arabie saoudite où il a choisi de poursuivre sa carrière.



Koulibaly a signé en faveur d'Al Hilal, à l'instar de Ruben Neves, autre transfuge de la Premier League. Un choix qui a pu étonner, alors que l’ancien défenseur du Napoli, qui avait rejoint Chelsea l’été dernier, semblait en mesure de postuler dans un grand club européen. La lucrative Saudi Pro League est parvenue à attirer des joueurs de renom en proposant des salaires mirobolants.



Le natif de Saint-Dié-des-Vosges ne le cache pas, l’argent a joué un rôle décisif dans sa décision, parce qu'il ne s'agissait pas que de lui. L'avenir de sa famille et des projets dans lesquels il est engagé étaient aussi en jeu.



« Je ne peux le nier, reconnaît-il. Je vais pouvoir aider toute ma famille à bien vivre, de mes parents à mes cousins, et soutenir les activités de mon association Capitaine du Coeur au Sénégal. On a commencé la construction d'une clinique dans le village de mes parents (...) J'ai beaucoup de projets pour aider les jeunes. »



La religion, un autre aspect qui a compté



Kalidou Koulibaly a aussi évoqué des raisons plus personnelles, notamment liées à sa foi: « Je suis musulman, j'arrive dans un pays idéal pour moi et ma famille. » Un aspect que les joueurs de confession musulmane sont loin de négliger. Le Ballon d’or Karim Benzema a lui-même expliqué à quel point il était important pour lui "d’être dans un pays musulman": « La Mecque est proche. Je suis croyant donc c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là où je vais me sentir le mieux. »