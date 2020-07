Transfert des 6 Gazelles Oryx : Le Colonel Momar Gueye pour l'ouverture d'une enquête

Le transfert des 6 gazelles oryx à la réserve privée du ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall et qui a entrainé la mort de deux d’entre elles, continue de susciter des réactions.



Pour le colonel Momar GUEYE, ancien conservateur des parcs de Niokolo-Koba et du Delta du Saloum, cette affaire doit faire " l’objet d’une enquête".



«Les oryx sont des animaux intégralement protégés et quand il arrive un accident de cette nature, il est parfaitement souhaitable de tirer cela au clair. Et je crois que les autorités en charge de cette affaire vont le faire», a t-il expliqué sur les ondes de Rfm.