Transformation nationale : Le Dr Djibril Togola appelle à rompre avec la politique des discours

Le Dr Djibril Togola, cadre de la coalition Diomaye Président, a livré une réflexion axée sur la transformation de l’action publique lors de la conférence des cadres organisée à Dakar. Il a insisté sur l’impératif de passer d’une simple logique de planification à une logique de résultats concrets, soulignant que le Sénégal traverse un tournant décisif où les attentes des populations en matière de justice sociale et d'efficacité de l'État doivent trouver des réponses tangibles.







Pour réussir cette transformation nationale, l'intervenant a mis en avant trois piliers fondamentaux : la planification stratégique, l’exécution rigoureuse et l’évaluation permanente des politiques publiques. Il a ainsi plaidé pour le renforcement de la culture de la performance et de la rigueur au sein de l’administration, invitant à une meilleure coordination entre les structures étatiques pour éliminer les redondances et les lenteurs administratives.







Le Dr Togola a martelé que « nous sommes à un moment où les ambitions ne suffisent plus, il faut des actes mesurables et visibles dans la vie quotidienne des citoyens ». Selon lui, l'évaluation des politiques publiques doit se faire en fonction de leur impact réel sur les populations, et non à l'aune des intentions ou des moyens mobilisés.







En conclusion, à l’approche des prochaines échéances politiques, il a encouragé les cadres de la majorité à s’inscrire dans une dynamique d’innovation, de redevabilité et de transparence, avant de lancer un appel à la mobilisation générale autour de la vision du chef de l'État. L'expert a conclu sa prise de parole en rappelant que « l’histoire retiendra moins nos discours que notre capacité à transformer durablement la vie des Sénégalais ».

