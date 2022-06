Transition énergétique et autonomisation économique des femmes: un projet de recherche 483 millions FCFA lancé ce mercredi

Le consortium Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) - Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) a procédé ce mercredi 15 juin 2022, au lancement officiel du projet de recherche sur la transition énergétique pour l’autonomisation économique des femmes à travers la chaîne de valeur horticole en Guinée et au Sénégal, ce mercredi 15 juin à Dakar. Financé par le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), à hauteur d’un million de dollar canadien (soit 483 millions FCFA), ce projet a pour objectif d’améliorer l’autonomisation économique des femmes.



Ce, « en générant des connaissances sur l’adaptabilité et le potentiel d’autonomisation de différentes solutions écoénergétiques dont les pompes à énergie solaire pour la gestion de l’eau dans la chaîne de valeurs horticole pour ensuite recommander la promotion à grande échelle de ces solutions dans le cadre de la transition énergétique », a affirmé le docteur Laure Tall, la Directrice de recherche à Ipar.



Dans ce projet qui doit durer 30 mois, il s’agira de répertorier les solutions écoénergétiques à faible émission pour la gestion de l’eau et leur niveau de contrôle par les hommes et les femmes dans la chaîne de valeurs horticole (regroupant toutes les activités en lien avec le jardin). Le projet sera mis en œuvre au Sénégal dans la zone des Niayes et en Guinée dans la zone de Boké.



À en croire Marame Cissé, sociologue et coordonnatrice de ce projet, des études seront menées par des équipes de chercheurs afin de permettre aux femmes d’accéder et de bénéficier aux énergies solaires. « L’accès à l’énergie est un facteur de développement important. Nous allons évaluer les solutions écoénergétiques en mesurant l’amélioration de la rentabilité, de l’efficience, de la pénibilité, et du temps de travail des femmes et des hommes. Mais aussi déterminer l’impact de l’accès et du contrôle de ces technologies solaires par les femmes sur leur capacité d’agir et leur autonomisation sociale et économique. Et pour finir, nous identifierons les conditions pour un passage à l’échelle des techniques de l’irrigation solaire dans les chaînes de valeurs horticoles et d’autres chaînes de valeurs », a expliqué Mme Cissé.



Dans l’agriculture, la chaîne de valeur de l’horticulture contribuerait respectivement à hauteur de 16 % et 5 % du PIB au Sénégal et en Guinée. « C’est un secteur qui mobilise fortement les femmes. Par ailleurs, le principal poste de dépense est l’exhaure qui pour les femmes, lorsqu’elle est manuelle est assez pénible et chronophage. Quand elle est mécanisée avec les motopompes diésel/essence, elle représente une charge financière conséquente. Le développement des technologies solaires et la chute récente du prix des matériaux (panneaux solaires et batteries), offrent une alternative réelle pour les États africains. D’autant plus que le Sénégal et la Guinée sont particulièrement dotés en ressources solaires avec des temps d’ensoleillement estimés entre respectivement 3 000 et 2 000 heures (par an). Dans ces pays, la transition énergétique s’amorce », a déclaré le représentant du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, Mohamed Ndiaye.



Qui affirme: « Le Sénégal a initié le Programme National d’Électrification Rurale (PNER) avec la mise en place de 8 centrales solaires et la centrale éolienne de 158 MW. En Guinée, la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) d'ici 2030 vise la couverture d’environ 30 000 ménages en hydroélectricité et en solaire. Le développement de solutions éco-énergiques dans les CV où les femmes sont fortement présentes pourrait contribuer à renforcer leur autonomisation économique ».



Pour terminer, M. Ndiaye a invité tous les chercheurs et universitaires sénégalais à s’approprier ce projet afin que ces travaux soient un « projet de recherche-action qui impacterait l’autonomisation des femmes et non pour alimenter la doctrine universitaire pour d’autres fins ».