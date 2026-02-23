Transmission volontaire du VIH : le juge d'instruction passe aux auditions au fond

L’enquête sur l’affaire de transmission volontaire du VIH/sida entre dans une phase décisive. Le juge du 1er cabinet d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye a débuté les auditions sur le fond du dossier pour faire la lumière sur ce dossier complexe impliquant plusieurs personnalités, dont l’animateur Pape Cheikh Diallo et l’artiste Djiby Dramé.



Le magistrat instructeur compte identifier toutes les ramifications de cette affaire liée à des « pratiques d’homosexualité ». Selon des informations rapportées par Seneweb, une délégation judiciaire a été ordonnée à la brigade de recherches de Keur Massar afin d’« identifier et d’interpeller toutes les personnes impliquées ».



Parallèlement à ces recherches, le juge a entamé l'interrogatoire de la « première vague de personnes arrêtées et placées sous mandat de dépôt ». Les chefs d'inculpation retenus sont particulièrement lourds : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d’autrui.



Dans le cadre de cette procédure, Mansour Bassirou Baldé, agent administratif à l’université Cheikh Anta Diop (UCAD), a été « entendu sur le fond, la semaine dernière ». Ce célibataire de 29 ans fait partie des co-inculpés dont le témoignage devant le juge d’instruction est crucial pour la suite du dossier.