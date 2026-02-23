Section de recherche : Mame Makhtar Guèye révèle le motif de sa convocation

Suite à l'annonce de sa convocation ce mercredi 25 février 2026 à la Section de Recherches de Colobane, le président de l’ONG Jamra, Mame Makhtar Guèye, a publié un message de clarification. Il a tenu à lever toute équivoque sur les raisons de son face-à-face avec les enquêteurs.



Il affirme que cette convocation est exclusivement relative à « l'enquête ouverte sur les violences meurtrières ayant occasionné des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels survenues entre 2021 et 2024 ». Le patron de Jamra a insisté sur le fait qu'il se présentera devant la gendarmerie « uniquement à titre de témoin » pour apporter son éclairage sur ces événements tragiques.



Dans sa réaction, le leader religieux et social a rappelé que sa propre famille a payé un lourd tribut lors de ces manifestations.



« RASSUREZ-VOUS, il s'agit d'une convocation relative à l'enquête ouverte sur les violences meurtrières de 2021/2024, ayant occasionné des pertes en vies humaines, de graves blessés et d'importants dégâts matériels. Je rappelle que notre famille n'a pas été épargnée. Il s'agit de mon neveu Pape Makhary Ndiaye, fils aîné de ma cousine Rokhaya Keita. Il avait été sérieusement blessé, le 12 février 2024, par BALLE RÉELLE, devant son domicile, à la Sicap Liberté 5, face à la Station du Brt. C'est donc sur ces événements tragiques 2021/2024 que je serai globalement auditionné, ce mercredi, 25 février, par la Section Recherche de la Gendarmerie de Colobane, mais uniquement «à titre de témoin », a-t-il posté.



Cette convocation intervient alors que Mame Makhtar Guèye ait récemment déclaré détenir une liste de personnes issues de la communauté homosexuelle qui transmettraient volontairement le virus du VIH. Bien que ce dossier soit distinct de sa convocation de mercredi, il contribue à la forte exposition médiatique du président de Jamra en ce moment.