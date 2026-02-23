Véhicules « Cheikhou Chérifou » : Contrôle technique obligatoire dès le 3 mars pour freiner les accidents

À compter du 3 mars et pour une durée de deux mois, tous les véhicules minicars communément appelés « Cheikhou Chérifou» seront soumis à un contrôle technique obligatoire. Durant cette période transitoire, ils seront autorisés à continuer de circuler. Passé ce délai, tout véhicule n’ayant pas subi la visite sera immobilisé. L'objectif, freiner la recrudescence des accidents de la route



L’annonce a été faite ce lundi par le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, en marge d’une visite au centre de contrôle technique de Hann. Le ministre s’y est rendu pour s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place en vue de cette opération.



« Je m'en suis sorti avec beaucoup de satisfaction. Satisfaction par rapport à une chose, c'est de m'assurer que les mesures que j'ai préconisées pour lancer l'opération exceptionnelle de rappel des véhicules minicars de 12 à 19 places ont été matérialisées. L'opération devra débuter le 3 mars prochain pour se terminer deux mois plus tard », a-t-il déclaré.



6 000 véhicules attendus durant les deux mois de l’opération



Selon le ministre, les services du MITTA ont été pleinement mobilisés pour la mise en œuvre de cette mesure phare, qui concerne l’ensemble des véhicules de transport en commun de cette catégorie à travers le territoire national.



Il a rappelé que ces véhicules sont déjà soumis à un contrôle technique périodique tous les six mois, mais que l’urgence liée à la multiplication des accidents impose d’accélérer le processus à travers une opération exceptionnelle.



Le ministre des Transports, Terrestres et Aériens a annoncé un dispositif renforcé comprenant la limitation de vitesse, la géolocalisation du véhicule, mais également un contrôle technique axé sur deux volets. Le centre est prêt à accueillir plus de 6 000 véhicules en deux mois.



Selon le ministre, le contrôle s’articulera autour de deux volets : le contrôle technique classique, couvrant l’ensemble des points habituellement vérifiés, et un contrôle spécifique intégrant des éléments supplémentaires. Parmi ces derniers figurent la vérification de la conformité du nombre de places, ainsi que le contrôle des bagages et des supports de bagages, afin de s’assurer que les véhicules respectent strictement les normes d’homologation initiales.