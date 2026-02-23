Arrestation d'un ancien ministre britannique après la publication des dossiers Epstein

Peter Mandelson, ancien ministre britannique du Commerce et ex-ambassadeur aux États-Unis, a été arrêté lundi pour « suspicion de faute dans l'exercice de fonctions publiques », suite à la récente publication de documents liés au délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, a annoncé la police.



« Les officiers ont arrêté un homme de 72 ans soupçonné de faute dans l'exercice de fonctions publiques », a déclaré la police métropolitaine de Londres dans un communiqué.



Mandelson a été interpellé à une adresse située à Camden, dans le nord de Londres, plus tôt lundi, avant d'être conduit dans un commissariat de la capitale pour y être interrogé, a précisé la police.



Selon le communiqué, cette arrestation fait suite à l'exécution de mandats de perquisition dans deux propriétés situées dans le Wiltshire (sud-ouest de l'Angleterre) ainsi qu'à Camden.



Une enquête criminelle en cours



Cette interpellation intervient dans le cadre d'une enquête criminelle visant Mandelson, suite à des allégations selon lesquelles il aurait transmis des courriels gouvernementaux à Jeffrey Epstein, décédé dans une cellule de prison à New York en 2019.



Ces révélations, qui ont déjà provoqué la démission de hauts conseillers du Premier ministre Keir Starmer, ont relancé l'examen des relations passées de Mandelson et suscitent des comparaisons avec certains des scandales politiques les plus dévastateurs du Royaume-Uni.



Ses liens signalés avec Epstein ont alimenté une crise politique qualifiée par certains commentateurs comme la plus grave depuis l'affaire Profumo au début des années 1960, laquelle avait mis fin à la carrière du secrétaire d'État à la Guerre, John Profumo.



Mandelson, longtemps surnommé le « spin doctor » de la politique et le « Prince des Ténèbres » pour son habileté stratégique et son influence dans l'ombre, a vu sa carrière de plusieurs décennies s'achever avec ses récentes démissions du Parti travailliste et de la Chambre des Lords.