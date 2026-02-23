Gestion publique : le lanceur d’alerte Idrissa Fall Cissé saisit l’OFNAC sur l’affaire des véhicules de la RTS

Le dossier des six véhicules liés à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS) prend une tournure judiciaire. Le lanceur d’alerte Idrissa Fall Cissé a annoncé avoir formellement saisi l’Office national de lutte contre la fraude et de la corruption (OFNAC) pour faire la lumière sur cette affaire.



Sa saisine est étayée par un dossier consistant comprenant « une note explicative et 15 pièces jointes ». Cette documentation doit permettre aux enquêteurs de l'office « d’apprécier les faits en toute indépendance ». Pour l'auteur de la plainte, cette action repose sur une volonté de « préservation de l’exemplarité dans la gestion publique » et un esprit de « vigilance citoyenne ».



Le lanceur d'alerte révèle qu'il travaille sur « d’autres saisines à destination de l’OFNAC ». Ces dossiers concernent des informations transmises par des agents de « certaines agences et directions publiques » faisant état de « présumées irrégularités de gestion ». Idrissa Fall Cissé précise que ces futures démarches se feront dans le « strict respect des procédures légales et de la présomption d’innocence ».



Tout en réaffirmant sa « confiance à l’OFNAC pour apporter les clarifications nécessaires », aIdrissa Fall Cissé d'alerte inscrit son acte dans le cadre du « respect des institutions ». Cette sortie médiatique vise, selon lui, à garantir une transparence totale sur l'utilisation des ressources publiques tout en laissant aux autorités compétentes le soin de trancher sur le fond de l'affaire des véhicules.