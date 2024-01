Transparence des élections : le F24 invite les citoyens à s’inscrire sur la base de données des réservistes

Pour contribuer à la transparence et à la sincérité du scrutin du 25 février 2024, le F24 invite les citoyens soucieux de justice et de paix à s’inscrire sur la base de données des réservistes volontaires (ouvert du 15 au 27 janvier 2024) aux fins de garantir une représentation plus large des candidats membres de F24 dans tous les bureaux de vote au Sénégal et à l’étranger.



Selon Mamadou Mbodj et Cie, rapporte Les Echos, « l’objectif, c’est de veiller au contrôle de la régularité des opérations de vote, à la sincérité des résultats proclamés et à la transmission diligente des procès-verbaux ».