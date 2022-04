Transport : Les députés adoptent un nouveau code de la route instituant le permis à point

L’Assemblée nationale a adopté, hier jeudi, à l’unanimité le nouveau Code de la route instituant le permis à point, une des innovations principales de cette loi. Plusieurs changements sont attendus notamment le durcissement des sanctions en cas d'infractions routières.

Face aux parlementaires, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a souligné que le renouveau des systèmes de transport, caractérisé par l'introduction de la biométrie, comporte de nouveau enjeux liés aux principes de bonne gouvernance, à la responsabilité des acteurs, au droit à l'information, à l'éducation et à la formation des acteurs, au respect des données à caractère personnel ainsi qu'à la transition numérique.

Selon le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, ce nouveau code instaure plusieurs innovations à savoir la création du conseil supérieur de la sécurité et de l'éducation routière, l'institution du permis à point, le passage obligatoire à l'auto-école pour tous les candidats au permis de conduire, la création d'un statut particulier pour les chauffeurs professionnels, avec des exigences plus fortes pour la formation.

Pour mieux lutter contre l'insécurité routière et, ainsi, contribuer à réduire le nombre trop élevé de décès sur les routes, le nouveau code de la route consacre un durcissement des