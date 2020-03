Transport: Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk annonce une perte journalière de 14 à 15 millions FCFA

Le Directeur général de Dakar Dem Dikk (compagnie de transport appartenant à l’Etat), Moussa Diop a annoncé une perte journalière de 14 à 15 millions FCFA, depuis de début du respect des mesures prises par l’Etat, en raison de la pandémie de coronavirus.



« Nous avons décidé de suspendre provisoirement à partir de samedi, le trafic sous-régional, Afrique Dem Dikk, lancé le 23 janvier dernier. Nous perdons beaucoup d’argent certes, mais la santé publique est plus importante que les chiffres d’affaires », a expliqué le Directeur à L’Observateur.



Il a précisé qu’en une semaine, ils ont perdu entre 14 et 15 millions FCFA par jour. « Nous faisions des voyages à l’Aéroport international Blaise Diagne. Et c’est fermé. Nous faisions l’international et c’est suspendu. Le réseau interurbain a fait une chute drastique ».



Toutefois, le directeur a fait savoir qu’il a gardé son personnel qui, pour la plus part est exploitant. Ils sont des chauffeurs des receveurs. Cependant, il a précisé que s’ils font face à certaines difficultés, ils n’hériteront pas à s’adapter.