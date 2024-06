Transport urbain : 500 taxi en gaz pour renforcer la flotte à Dakar

Le parking du transport urbain de Dakar vient de s'enrichir de 500 nouveaux taxi en gaz. Le ministre du transport El Hadji Malick Ndiaye a procédé à la réception des véhicules. Ces voitures de marque Sama sont montées au Sénégal, plus précisément à Thiès dans l'usine de SenIran. Le ministre des transports a souligné l'importance de cette initiative qui vise non seulement à remplacer le parc vieillissant par des véhicules neufs respectueux de l’environnement, mais aussi à moderniser l’exploitation des taxis dans une perspective de digitalisation. Les taxis, financés par le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), SenIran Auto et la Der/Fj, seront exploités selon un schéma de leasing, avec un coût d’acquisition unitaire de 8,4 millions de FCfa.



Cet investissement de l'avis du ministre El Hadji Malick vise "à améliorer la qualité des services. Bien que la transition prenne du temps". Il dit qu'ils sont déterminés à relever les défis. Il a également promis des mesures pour assurer une concurrence équitable entre taxis et Voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC), notamment en renforçant les normes de sécurité et en protégeant les droits des chauffeurs et des passagers.