Travaux du dialogue national : Macky Sall pourrait garder le fauteuil présidentiel jusqu'à l'installation de son successeur

Pour le deuxième jour du dialogue national, la commission conduite par le ministre des Affaires étrangères Ismaïla Madior Fall s'est penchée ce mardi 27 février 2024, sur la poursuite du processus électoral après le 2 avril. Les membres de ladite commission ont tranché en faveur d'une transition du chef de l’Etat qui garde le fauteuil présidentiel jusqu'à l'installation de son successeur.



D’après Mounirou Sy, membre de la commission chargée de réfléchir sur la poursuite du processus électoral, le dernier mot appartient au Conseil constitutionnel.



« Les hypothèses sont multiples après le 2 avril s'il ne démissionne pas l'article 39 de la Constitution ne peut pas prévaloir. Parce que Le Président de l'Assemblée nationale ne peut suppléer au président de la République qu'en cas de démission de décès ou empêchement. Mais l'article 31 alinéa 2 parle de vacances du pouvoir même si les mêmes conditions sont retenues. Si la vacance est actée par le Conseil constitutionnel, le président en exercice est obligé de rester en vertu de l'alinéa 2 de l'article 36 qui voudrait qu’un président ne quitte le pouvoir qu'après l'installation de son successeur », a fait savoir sur I-radio Mounirou Sy, mandataire de la Coalition Dionne 2024.



À l’en croire, le dernier mot appartient au Conseil constitutionnel. « On lui laissera le soin de voir si le président ne prend pas un jour de vote avant le 2 avril. La situation qui s'imposera après le 2 avril serait du ressort du Conseil constitutionnel. Qui encore une fois est le régulateur des pouvoirs publics et le seul interprète officiel de la Constitution ».



À noter que la commission chargée de réfléchir sur la date de la tenue de la présidentielle au Sénégal dirigée le ministre de l'Intérieur Me Sidiki Kaba opte pour la date du 2 juin 2024 pour le premier tour de la présidentielle.



Le Président Macky Sall reviendra très prochainement sur les conclusions du dialogue national qui a ouvert ses portes hier lundi au Centre international conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.