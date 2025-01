Trésor : Deux (2) femmes dans le viseur du Parquet financier

Deux (2) femmes de la comptabilité publique et du Trésor font l'objet d'enquêtes approfondies menées par le Parquet financier. Ces investigations s'inscrivent dans une série d'actions engagées depuis la fin du régime de l'ancien président Macky Sall, visant à lutter contre le pillage des deniers publics.



L'une des inspectrices, ancienne Directrice de l'Administration générale et de l'Équipement dans un ministère sous l'ancien régime, est accusée d'avoir autorisé des paiements pour des marchés fictifs, informe L'Observateur. Les enquêtes des corps de contrôle ont mis en lumière des irrégularités graves, et aucune pièce justificative n'a été présentée pour étayer les dépenses. Les recommandations des auditeurs sont claires : " les fautes relevées justifient des poursuites judiciaires. "



La seconde inspectrice, également citée dans un rapport d'audit, est mise en cause pour des pratiques financières douteuses dans la gestion des fonds publics. Les corps de contrôle de l'État ont relevé "des anomalies significatives dans sa gestion", renforçant les accusations à son encontre.



Ces enquêtes surviennent après l’arrestation récente de Mahmadane Sarr, propriétaire de Lansar Auto, pour "blanchiment de capitaux estimé à 14 milliards de francs CFA. "Les magistrats du Pool financier continuent d'intensifier leurs investigations, avec la perspective de lever les immunités parlementaires nécessaires pour poursuivre d'autres dignitaires de l'ancien régime".



Le Parquet financier, en collaboration avec les corps de contrôle de l'État, semble déterminé à poursuivre cette croisade contre les malversations financières au Sénégal.