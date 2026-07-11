Élections législatives en Palestine: fixé en novembre, le scrutin n'en demeure pas moins incertain

Ces dernières années, les pays qui soutiennent financièrement l’Autorité palestinienne ont effectivement multiplié les appels à la réforme. Lors de la reconnaissance de l’État de Palestine par la France en septembre dernier, par exemple, l’organisation d’élections faisait partie du cahier des charges établi par le gouvernement français.



Par ailleurs, la promesse de ce scrutin s’inscrit également dans le cadre du plan de paix pour Gaza établi par le président américain Donald Trump, qui envisage, à terme, de confier la gouvernance du territoire à une autorité palestinienne profondément renouvelée.



Les Palestiniens n’ont pas voté pour des élections générales depuis 20 ans. Reste à savoir si ce vœu pieu formulé par le chef de l’Autorité palestinienne, âgé de 90 ans et au pouvoir depuis 2005, sera suivi des faits. En 2021, il avait annoncé la tenue d’élections législatives et présidentielle. Elles avaient finalement été reportées.



Et les violences liées à l’occupation en Cisjordanie et les bombardements à Gaza posent bien sûr des questions de sécurité de premier plan, qui risquent d’empêcher les Palestiniens de se rendre aux urnes.