Centre culturel Blaise Senghor de Dakar : Juan Carlos Robles explore les tensions entre accélération et lenteur

Le Centre culturel régional Blaise Senghor a accueilli, vendredi, l'exposition « Acelerada Quietud / Trabajo en proceso : Laboratorio de la circulación » de l'artiste espagnol Juan Carlos Robles. À travers ce projet audiovisuel et pédagogique, l'artiste propose une réflexion sur les notions de circulation, de temps, de territoire et sur les héritages coloniaux, en faisant de l'exposition un espace de dialogue et de recherche plutôt qu'une œuvre achevée.



Conçue comme un « work in progress », l'exposition se nourrit des échanges avec l'environnement dakarois. Selon Juan Carlos Robles, le projet se construit au fil des rencontres et des expériences, transformant l'espace d'exposition en un véritable laboratoire de création. À travers des vidéos, des installations et des photographies, l'artiste invite le public à lire la ville comme un « corps médico-légal », où les déplacements, les traces et les mémoires révèlent les dynamiques sociales et historiques qui la traversent.



L'exposition met notamment en lumière le contraste entre la vitesse imposée par le système économique mondial et le droit au repos, que l'artiste considère comme une forme de résistance. Les œuvres interrogent les effets de l'accélération contemporaine, marquée par la circulation rapide des marchandises, des données et des capitaux, tandis que les mobilités humaines restent souvent ralenties ou entravées. Des créations telles que Taxistas en Dakar, La casa del aeropuerto ou Acelerada Quietud illustrent cette tension permanente entre mouvement et immobilité.



À l'opposé, d'autres réalisations, notamment El reposo de las aves, Flagrante, Leones en la ciudad et Mirada fugaz, mettent en valeur la lenteur, la contemplation et certaines pratiques quotidiennes sénégalaises. Pour Juan Carlos Robles, ces gestes constituent des formes de résistance culturelle et spirituelle face au rythme effréné des métropoles contemporaines.



Cette exposition s'inscrit dans la continuité du projet « Penc Mi (Espace public) / Travail en cours : Scénarios pour une agora partagée », précédemment présenté à l'Institut Cervantes de Dakar. Inspirée du concept wolof Penc Mi, qui désigne un espace traditionnel de concertation communautaire, cette démarche vise à faire des lieux d'exposition des espaces de débat, d'échange et de réflexion collective.



Le projet est également marqué par une collaboration avec des créateurs de l'École nationale des Arts du Sénégal, dont son directeur Aboubekr Thiam. À travers cette coopération, Juan Carlos Robles défend une approche artistique fondée sur l'écoute, le dialogue et la remise en question des modèles de création qu'il qualifie d'extractifs.