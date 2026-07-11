Macky Sall à l’ONU : « C’est encore un peu tôt pour savoir sur quel candidat la France va se déterminer », affirme Christine Fages

La diplomate française a indiqué qu’il était encore prématuré de connaître le candidat qui bénéficiera du soutien de la France.



« C’est encore un peu tôt dans le processus pour savoir sur quel candidat la France va se déterminer. À ce stade, le président de la République, Emmanuel Macron, a reçu tous les candidats qui souhaitaient être reçus », a-t-elle déclaré.

Selon Christine Fages, les différents prétendants poursuivent actuellement leur campagne diplomatique en multipliant les échanges avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, communément appelés les « P5 ».

« Je crois qu’on en est là. Tous les candidats font un peu le tour des pays du P5. Il est encore trop tôt pour parler du choix du candidat. Je pense que la décision définitive devrait être prise en octobre. Cela nous laisse encore un peu de temps pour voir », a-t-elle ajouté.

Dans ce contexte, Macky Sall a été reçu à l’Élysée par le président français Emmanuel Macron le lundi 2 juin 2026. À l’issue de cette rencontre, l’ancien chef de l’État sénégalais a salué la qualité des échanges et a souligné la convergence de vues entre les deux dirigeants sur l’avenir de l’Organisation des Nations Unies.

Pour rappel, Macky Sall a officiellement déposé sa candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU au début de l’année. Il a également présenté sa vision de l’avenir de l’Organisation devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York. L’élection du prochain Secrétaire général, appelé à succéder à António Guterres, est attendue d’ici la fin de l’année 2026.



En marge d’un entretien accordé à la RFM et à la TFM, puis relayé par L’Observateur, l’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, s’est exprimée sur la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU).