Trêve à Gaza: le Hamas dit étudier une «nouvelle proposition» américaine

Le Hamas a annoncé jeudi 29 mai étudier une nouvelle proposition américaine en vue d'une trêve à Gaza, où l'armée israélienne poursuit son offensive avec l'objectif affiché d'anéantir le mouvement islamiste palestinien et de récupérer les otages qui s'y trouvent encore.



« La direction du mouvement [...] a reçu la nouvelle proposition de [l'émissaire spécial du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient, Steve] Witkoff de la part des médiateurs et l'étudie actuellement d'une manière responsable, qui serve les intérêts de notre peuple, lui apporte un soulagement et aboutisse à un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza », indique un communiqué du Hamas.