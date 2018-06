Tribunal arbitral de la Banque mondiale: l’arbitrage de Frank Timis est du toc.

La demande d’arbitrage qui vise le Sénégal annoncée par African Petroleum de Franck Timis CIRD n’existe pas. En effet, le Directeur général d’African Petroleum Jens Pace a annoncé que le groupe, propriété de l’homme d’affaires Frank Timis, avait déposé une demande d’arbitrage devant le Settlement of Investment Disputes (CIRDI), le tribunal arbitral de la Banque mondiale. Ce, pour protester contre l’annulation de ses contrats de partage de production Sénégal Offshore Profond (ROP) qui ont fini entre les mains de Total.



Dans cette déclaration, Jens Pace invitait les autorités sénégalaises à faire comme la Gambie. Pour éviter une « issue malheureuse » au contentieux.



Selon « Libération », Afrcan Petroleum avait introduit quatre demandes d’arbitrage au niveau du Cirdi et, toutes, visaient la Gambie. Ces actions ont été intentées à la suite du retrait des blocs offshore gambiens A1 et A4, cédés dans des conditions troublantes.



Le journal d'ajouter que c'est parce qu’il veut jouer sur les nerfs du Sénégal que Frank Timis a annoncé avoir saisi le Cirdi pour espérer ouvrir la voie à des négociations. Car la dernière demande d’arbitrage au niveau du Cirdi en lien avec le Sénégal concerne Menzies Midles East africa Sa, la société de Bibo Bourgi, qui avait été déboutée.



En clair, « l’arbitrage » de Timis, tout comme la « plainte contre une liste de 30 opposants sénégalais », est du toc, selon Libération.