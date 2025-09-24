Tribunal correctionnel : Serigne Saliou Gueye, Dirpub de « Yoor Yoor », jugé pour « diffamation » ce mercredi

Serigne Saliou Gueye, directeur de publication du journal « Yoor Yoor » sera devant le Tribunal correctionnel de Dakar ce mercredi pour « diffamation ». Il est trainé en justice par des partisans de Farba Ngom, maire des Agnam, actuellement en prison dans le cadre de l'affaire des transactions suspectes de 125 milliards de F Cfa révélée par un rapport de la Centif. En effet, son journal avait écrit que la somme d’un milliard de Fcfa avait été dépensée pour l’organisation de la marche des partisans pour la libération de Farba Ngom, qui avait eu lieu à Ourossogui (Matam) en juillet dernier.



Face à ces allégations, une plainte au niveau de la Division spéciale de la cybersécurité a permis le renvoi du dossier devant le juge correctionnel du Tribunal de Grande Instance de Dakar, informe le journal Les Echos.



A l’époque, le quotidien d’information avait écrit que 120 bus de 70 places ont été loués et plus de 8000 personnes avaient fait le déplacement jusqu’à Ourossogui pour participer à la manifestation pour la libération du maire des Agnams. Pis le journal avait mentionné que des gratifications allant jusqu’à 5 millions de Fcfa ont été versées à des responsables politiques, des patrons de presse et des influenceurs pour la couverture médiatique de l’événement, rappelle la même source.



A l’issue de ces accusations, Abdou Sow et Cie se sont constitués et ont porté plainte à la Division spéciale de la cybersécurité contre le journal pour « diffamation ». Le comité de lutte pour la libération de Farba Ngom s’était porté en faux contre ces écrits, soutenant que cette marche avait été initiée après le rapport de l’expert Alassane Mbaye et que les manifestants étaient venus de leur propre chef.