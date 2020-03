Tribunal de Commerce de Dakar: Aziz Ndiaye assigné pour 4 millions de F Cfa

L’ancien promoteur de lutte, Aziz Ndiaye, est traîné en justice pour une histoire d’argent portant sur près de 4 millions de F Cfa. L’affaire l’opposant à un certain Ibrahima Niass est portée devant le juge du tribunal du Commerce de Dakar et sera évoquée ce jeudi.



En effet, le sieur Niass réclame à la société Aziz Business Compagnie, appartenant à Aziz Ndiaye, un recouvrement de plus de trois (3) millions de F Cfa.



Des sources proches du dossier qui se sont confiées au journal « Les Echos », informent que cette histoire a démarré à la suite du combat de Balla Gaye 2. Un protocole a été signé entre les deux parties et a été homologué devant le juge du fond. Aziz Ndiaye devait payer environ une dizaine de millions de F Cfa en cinq mois. Seulement, il a raté deux mois.