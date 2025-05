Tribunal de Dakar : Arona Niang condamné à 3 mois de prison avec sursis

Le chroniqueur Arona Niang a recouvré la liberté. Le tribunal des flagrants délits de Dakar l’a condamné ce lundi à trois mois de prison avec sursis, à la suite de propos controversés tenus à l’encontre du corps médical durant la pandémie de Covid-19.



Selon son avocat, Me Abdinar Ndiaye, le tribunal a estimé qu’il est coupable des faits pour lesquels il comparaissait. « Néanmoins, il lui donne l’occasion de se racheter. C'est un délinquant primaire qui n’a jamais eu maille à partir avec la justice », a souligné l’avocat, saluant une décision mesurée.



Pour rappel, Arona Niang est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles », après des déclarations polémiques faites sur le plateau de la chaîne Sénégal 7 le 15 avril dernier.



Le chroniqueur a été envoyé en prison le mercredi 14 mai 2025, après avoir été déféré par la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Il a été arrêté suite à une plainte du ministère de la Santé et de l'Action sociale après ses propos tenus sur l'affaire Covid-19.



M. Niang avait déclaré que le personnel médical avait volontairement propagé le coronavirus à la population, évoquant des contaminations supposées par le biais de masques, de tests naso-pharyngés et de vaccins anti-Covid.



Une autre plainte émanant de l'Ordre des médecins du Sénégal a été déposée contre lui sur le même dossier.