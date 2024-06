Tribunal de Dakar: Bah Diakhaté et Imam Ndao fixés sur leur sort ce lundi

L'activiste républicain Bah Diakhaté et l’imam Cheikh Tidiane Ndao seront fixés sur leur sort ce lundi 3 juin. Le tribunal de grande instance hors classe de Dakar prononcera son verdict. Les deux hommes sont accusés de "diffusion de fausses nouvelles" et "d’offense envers une personne exerçant les prérogatives présidentielles".Rappelons que le procureur , lors du procès, a requis le maintien en détention des deux prévenus, leur condamnation à six mois de prison ferme, ainsi qu'une amende de 100 000 francs CFA. Il a également demandé la confiscation et la destruction des vidéos saisies, le retrait des propos incriminés des réseaux sociaux en saisissant la CDP et les fournisseurs de télécommunications. Enfin, il a requis la publication du verdict aux frais des deux accusés dans les journaux Le Soleil, Seneweb, Senenews, et L’Observateur.Selon le représentant du ministère public, « la personne visée (Ousmane Sonko) exerce une partie des prérogatives du président de la République. Ce texte peut être applicable même au gouverneur de Tambacounda car il représente le chef de l'État. »