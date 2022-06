Tribunal de Dakar: Déthié Fall et Mame Diarra Fam jugés ce mercredi

Déthié Fall, le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi et la députée Mame Diarra Fam seront jugés ce mercredi 22 juin au tribunal des Flagrants délits de Dakar.



Il sont poursuivis pour "participation à une manifestation non autorisée et trouble à l’ordre public".



Leader du Parti Républicain pour le Progrès/Diisóo ak Askan Wi, Déthié Fall a été arrêté devant son siège alors qu’il s’apprêtait à rejoindre le domicile de Ousmane Sonko avec des leaders comme Cheikh Tidiane Youm du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Et quant à la député de Diaspora, elle a été arrêtée devant la demeure du maire de Dakar, Barthelemy Dias.