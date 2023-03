Tribunal de Dakar : Dr Babacar Niang déféré au parquet

Dr Babacar Niang, le patron de Suma Assistance se trouve présentement à la cave du tribunal de Dakar où il a été déféré ce lundi. Le toubib fera face d'un moment à l'autre au procureur.



Le mis en cause a été arrêté mardi 21 mars suite à un avis de recherche et d’arrestation émis par la Sûreté Urbaine (SU).



Dr. Niang est poursuivi pour « non-assistance à personne en danger et homicide involontaire », suite à la plainte de la famille de Doudou Fall, agent à la mairie de la Médina, qui a succombé à ses blessures après qu’il a été lynché, lors des manifestations du jeudi 16 mars dernier.