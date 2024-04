Tribunal de Dakar : Il se passer pour un gendarme afin d’escroquer un boutiquier

René André Badji a comparu, hier mercredi, devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour « usurpation de fonction et tentative d’escroquerie » au préjudice de Daouda Ba. Relayé par L’Observateur, le prévenu s’est fait passer pour un gendarme afin de soutirer de l’argent à Daouda Ba, un boutiquier.



D’après les déclarations de M. Ba, René André s’est présenté chez lui pour acheter un paquet de cigarettes à sa copine. « Après la transaction, René s’est rendu compte que le boutiquier l’a vendu une cigarette de marque Oryx. Une marque qui est interdite sur le marché. Réalisant la fraude, le prévenu n’a pas manqué de faire la remarque à Daouda. Se présentant comme gendarme, René lui a réclamé la somme de 15 mille Fcfa, le prix de son silence. Face au refus catégorique du boutiquier, René a tenté de le forcer, ce qui ne passe pas chez Daouda Ba, qui va finalement sommer ses frères Ba et les voisins pour l’aider », a relayé le journal.



Tentant d’échapper à un lynchage, René André justifie qu’il voulait seulement soutirer de l’argent au boutiquier pour payer les frais médicaux de sa mère. Ce qui n’a pas convaincu les frères Ba. Attrait à la barre, le « faux gendarme » niera les faits et argue qu’il ne s’est jamais présenté chez le boutiquier. « Je lui ai juste donné un conseil en lui disant que ce qu’il vendait, c’était de la fraude », a-t-il justifié. Sans convaincre le juge, René André Badji s’en sort avec une peine de 2 mois assortis de sursis.