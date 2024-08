Tribunal de Dakar : Imam Cheikh Tidiane Ndao et Bah Diakhaté libres!

Après trois mois de détention, Bah Diakhaté et l'Imam Cheikh Tidiane Ndao ont recouvré la liberté. Les deux hommes ont été condamnés à une peine de trois (3) mois de prison ferme pour « diffusion de fausses nouvelles », une sentence qu'ils ont désormais purgée.



Selon leur avocat, Me El Hadj Diouf, joint par PressAfrik, "c’est hier (mardi) qu’ils ont fait trois (3) mois en prison," confirmant ainsi leur libération. En plus de la peine de prison, les deux hommes ont également été condamnés à payer une amende de 100 000 F CFA chacun. Cependant, ils ont été relaxés des accusations d’offense à une personne exerçant les prérogatives présidentielles.



L'affaire avait débuté avec l'interpellation de Bah Diakhaté par la Division des investigations criminelles (DIC), suite à la diffusion d'une vidéo dans laquelle l'activiste attaquait le Premier ministre Ousmane Sonko. Ces critiques faisaient suite à des propos de ce dernier sur l'homosexualité, tenus lors d'une rencontre avec l'opposant français Jean-Luc Mélenchon à L’université Cheikh Anta Diop de Dakar.



De son côté, l'Imam Cheikh Tidiane Ndao avait également été ciblé pour une vidéo dans laquelle il critiquait le Premier ministre, accusant ce dernier « de faire preuve de complaisance vis-à-vis de l'homosexualité ». Lors du procès, le procureur avait requis une peine de six (6)mois de prison ferme, mais le tribunal des flagrants délits de Dakar a finalement réduit la sentence à trois mois, assortis d'une amende, tout en relaxant les deux hommes des accusations d'offense.