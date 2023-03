Tribunal de Dakar: Impressionnant dispositif pour un procès spécial

Ce 30 mars 2023 au lieu le 3e face à face d’Ousmane Sonko et Mame Mbaye au tribunal de Dakar pour une affaire de « diffamation ». À cet effet, les rues de Dakar sont devenues vides.



Au palais de justice, l’artillerie lourde a été sortie pour surveiller les alentours. Des dragons (voitures avec eaux chaudes), des matériaux d’équipements (casques, matraques, fusils pour lacrymogène, ...), sont postés partout. Des barricades sont aussi disposées pour bloquer certaines voies. L’accès n’est pas facile.



L’effectif des forces par rapport aux audiences a été triplé. Policiers et gendarmes sont postés dans chaque artère menant au tribunal.



Les fils électriques qui entourent le palais de justice sont en marche et émet des bruits dissuasifs pour les gens venus assister au procès.



Des voitures de pompiers sont aussi remarquées à l’entrée du tribunal accompagnées d’un personnel.





Pour le moment les personnes sont retenues dehors en attendant 8H.