Tribunal de Dakar: Jour de verdict pour Guy Marius Sagna

C'est ce lundi 14 septembre 2021 que le tribunal de Dakar va prononcer le verdict du procès de Guy Marius Sagna. Sera-t-il condamné ou relaxé ? En tout cas si le tribunal suit le procureur dans son réquisitoire, Guy Marius Sagna risque d'être condamné à 2 ans de prison dont 6 mois ferme et à payer une amende de 200.000 F Cfa. Il est reproché à l'activiste les délits de "diffusion de fausses nouvelles" et de "jeter le discrédit sur une institution" qu'est la Gendarmerie à travers une publication qu'il avait faite sur sa page Facebook.



Dans la publication, voilà ce qu'il avait choisi comme intitulé : «La nouvelle devise de la Gendarmerie sénégalaise : déshonneur et parti à la place d'Honneur et Patrie».



Il faut également noter que les organisations citoyennes, membres de la Plateforme Multi-Luttes Doyna sont sur le pied de guerre.

Dans une déclaration faite, mercredi, ils ont exigé la libération immédiate et sans condition de Guy Marius Sagna. Face à la presse hier, ils menacent tout simplement d'investir la rue s'il n'est pas libéré.