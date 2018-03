Tribunal de Dakar : Le procès de l'imam Alioune Ndao tarde à démarrer

Les prévenus, Alioune Ndao et ses 31 co-accusés, poursuivis pour apologie du terrorisme, entre autres chefs d'inculpation, ainsi que leurs avocats sont présents depuis 08 heures à la salle 4, qui est déjà remplie par les sympathisants, parents et proches. Mais le procès ne peut pas démarrer sans le président du tribunal, le juge Samba Kane, qui ne va pas tarder à arriver.



Pour rappel, le procès a été renvoyé deux fois. La défense avait requis la comparution du Commandant Issa Diack de la Section de recherches et le Commissaire Diop de la Division des investigations criminelles (Dic).



​A précise qu'aucune heure n'a été définie pour le démarrage de l'audience de ce mercredi 14 mars