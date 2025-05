Tribunal de Dakar : Mansour Faye placé sous mandat de dépôt, la demande de caution rejetée par le juge

L’ancien ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce lundi, à l’issue de sa comparution devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de justice (HCJ), a appris PressAfrik de source judiciaire.



Selon Me Oumar Youm, avocat de l’ancien ministre, la défense a soulevé une exception d’inconstitutionnalité, et proposé un cautionnement, deux requêtes rejetées par le juge. « Nous avons soulevé une exception d’inconstitutionnalité, tout comme une demande de cautionnement, mais le juge a refusé le cautionnement », a-t-il déclaré à la presse.



Mansour Faye est poursuivi dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19, et plus précisément dans une affaire présumée de surfacturation de riz. Le montant des détournements supposés est estimé à 2,74 milliards de francs CFA.



Son audition marque une nouvelle étape dans cette procédure judiciaire qui vise plusieurs anciens membres du gouvernement de Macky Sall. Avant lui, trois ex-ministres ont déjà été mis en accusation dans ce même dossier : Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel, et Aïssatou Sophie Gladima, ex-ministre des Mines, ont également été inculpés et placés en détention.