Tribunal de Dakar : Mbodia Mbaye condamnée à 6 mois de prison dont 1 mois ferme

La décision est tombée. Fatou Mbaye, plus connue sous le nom de Mbodia Mbaye, est condamnée ce mercredi 30 avril 2025 par le tribunal de Dakar à six mois de prison dont un mois ferme, pour « propos contraires aux bonnes mœurs. » Elle a comparu libre à l’audience.



L’affaire remonte au 14 avril, date de son interpellation par les éléments de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Cette arrestation faisait suite à la diffusion d'une vidéo sur Facebook dans laquelle l'accusée tenait des propos à caractère sexuel particulièrement explicites, suscitant une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.



Le parquet, saisi d’office, avait rapidement réagi en confiant l’enquête à la DSC, déclenchant ainsi une procédure judiciaire. Arrêtée puis libérée, Mbodia Mbaye avait présenté des excuses et avait annoncé qu’elle quittait les réseaux sociaux. Des excuses qui ont fait mouche.



Fatou Mbaye est finalement condamnée à six mois de prison dont un mois ferme, pour « propos contraires aux bonnes mœurs. »