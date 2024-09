Tribunal de Dakar : il partage les vidéos intimes de son ex-compagne et prend 4 mois de prison ferme

Sous mandat de dépôt depuis le 12 septembre dernier, M.N a comparu mercredi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour collecte illicite de données et atteinte à l'intimité de sa collègue et ancienne petite amie, N.G. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 4 mois ferme, rapporte L’Observateur.



Selon le journal, M.N. et N.G. entretenaient une relation amoureuse pendant six ans. Au cours de leur relation, M.N. a enregistré des vidéos intimes à l'insu de N.G. Après leur séparation, alors qu'ils maintenaient des rapports professionnels, N.G. a sollicité l'aide de M.N. pour acquérir des sacs de sucre, d'une valeur de 225 000 FCFA. Cependant, la marchandise s'est révélée frauduleuse et a été saisie par la douane.



Lorsqu'elle a demandé à M.N. de régler la situation, celui-ci a refusé et a exigé son remboursement. Face à son refus, M.N. a commencé à diffuser les vidéos compromettantes. Il a d'abord envoyé une vidéo à un de leurs collègues, qui l'a ensuite partagée avec N.G., provoquant un choc chez cette dernière. Elle a alors déposé plainte auprès de la Sûreté urbaine.



À la barre, M.N. a d'abord nié les faits, affirmant que la vidéo n'était pas compromettante. «J'avoue, j'ai pris la vidéo à son insu, mais elle n'était pas compromettante. N. G. n'était pas toute nue. Elle portait un pantalon», a-t-il tenté de se dédouaner, relate le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Mais face à l'insistance du procureur, il a fini par admettre sa faute. Le maître des poursuites a requis contre lui 3 mois ferme. Les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi. Finalement, Moussa a pris 2 ans, dont 4 mois ferme.